Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «StackEdit» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Повнофункціональний редактор Markdown із відкритим кодом на основі PageDown, бібліотеки Markdown, яка використовується Stack Overflow та іншими сайтами Stack Exchange.

Вебсайт: stackedit.io

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