Howso

Howso

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Вебсайт: howso.com

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Серед штучного інтелекту домінують рішення, які жертвують цілісністю заради потужності. Ми відмовляємося йти на компроміс. Ми прагнемо зробити надійний ШІ світовим стандартом. Для просування цієї місії ми запустили альтернативу штучному інтелекту чорної скриньки з відкритим кодом під назвою Howso Engine. Це платформа машинного навчання, яка піддається перевірці, яка забезпечує революційну пояснюваність і продуктивність ШІ. Ми також створили корпоративну платформу синтетичних даних на основі Engine під назвою Howso Synthesizer. Це рішення, яке допомагає компаніям навчати моделі AI/ML за допомогою точних, приватних даних, які можна перевірити. Howso Engine і Synthesizer – це лише початок, але вони вже використовуються глобальними фінансовими установами, системами охорони здоров’я та урядами в усьому світі. Ми створюємо високопродуктивний ШІ, якому ви можете довіряти. Howso (раніше «Diveplane») була співзасновником доктора Майка Кепса, доктора Кріса Хазарда та Майка Резніка у 2017 році. У вересні 2023 року компанія перейменувала компанію разом із випуском версії Engine з відкритим кодом у критичній ситуації. крок до значного соціального впливу.

Вебсайт: howso.com

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