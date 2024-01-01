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Brolly

Brolly

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Вебсайт: brolly.com.au

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Brolly — це перший в Австралії інструмент для архівування соціальних медіа, створений з урахуванням вимог уряду. Brolly було створено в Мельбурні, щоб забезпечити просте, інноваційне рішення для архівування, яке відповідає стандартам відповідності, включаючи зберігання даних в Австралії, тому ваші записи підпадають під дію австралійських законів про конфіденційність даних. Чудова взаємодія в соціальних мережах означає багато розмов. Якщо ваша організація надає важливу інформацію через свої соціальні канали, ви повинні її записувати. Щойно ви підключитесь, Brolly приступить до збору історичного вмісту та вмісту в реальному часі, тож вам не доведеться цього робити. Переглядайте все в одному місці з цілодобовим керуванням соціальними записами. Brolly полегшує експорт, підтримується локально та приємно використовувати.

Категорії:

Business
Інше програмне забезпечення для соціальних мереж

Вебсайт: brolly.com.au

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Brolly». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Pictory

Pictory

pictory.ai

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

Minea

Minea

app.minea.com

Ripl

Ripl

ripl.com

Predis

Predis

predis.ai

Bio Link

Bio Link

bio.link

Submagic

Submagic

submagic.co

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

Blog2Social

Blog2Social

blog2social.com

HeyLink.me

HeyLink.me

heylink.me

Inflact

Inflact

inflact.com

Collabstr

Collabstr

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Performline

performline.com

Storied

Storied

storied.com

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