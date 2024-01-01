Brolly — це перший в Австралії інструмент для архівування соціальних медіа, створений з урахуванням вимог уряду. Brolly було створено в Мельбурні, щоб забезпечити просте, інноваційне рішення для архівування, яке відповідає стандартам відповідності, включаючи зберігання даних в Австралії, тому ваші записи підпадають під дію австралійських законів про конфіденційність даних. Чудова взаємодія в соціальних мережах означає багато розмов. Якщо ваша організація надає важливу інформацію через свої соціальні канали, ви повинні її записувати. Щойно ви підключитесь, Brolly приступить до збору історичного вмісту та вмісту в реальному часі, тож вам не доведеться цього робити. Переглядайте все в одному місці з цілодобовим керуванням соціальними записами. Brolly полегшує експорт, підтримується локально та приємно використовувати.

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Вебсайт: brolly.com.au

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