WebCatalog
ZIGPOLL

ZIGPOLL

zigpoll.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «ZIGPOLL» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Збирайте дані Zero-Party за допомогою опитувань після покупки, кампаній зі збору електронної пошти та інтерактивних опитувань і форм. Налаштування без коду для Shopify, BigCommerce і Wordpress.

Вебсайт: zigpoll.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «ZIGPOLL». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Fairing

Fairing

fairing.co

Microsoft Form

Microsoft Form

office.com

Yay! Forms

Yay! Forms

yayforms.com

involve.me

involve.me

involve.me

EmailMeForm

EmailMeForm

emailmeform.com

SmartSurvey

SmartSurvey

smartsurvey.co.uk

Tally

Tally

tally.so

CrowdSignal

CrowdSignal

crowdsignal.com

Plus

Plus

plusdocs.com

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

StrawPoll

StrawPoll

strawpoll.com

SendX

SendX

sendx.io

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності