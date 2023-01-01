Збирайте дані Zero-Party за допомогою опитувань після покупки, кампаній зі збору електронної пошти та інтерактивних опитувань і форм. Налаштування без коду для Shopify, BigCommerce і Wordpress.

Вебсайт: zigpoll.com

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