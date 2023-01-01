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My Pocket Doctor

My Pocket Doctor

mypocket.doctor

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MyPocketDoctor — це перша телемедична програма на Філіппінах. Заплануйте швидку та просту онлайн-консультацію в будь-який час і будь-де.

Вебсайт: mypocket.doctor

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