MyPocketDoctor — це перша телемедична програма на Філіппінах. Заплануйте швидку та просту онлайн-консультацію в будь-який час і будь-де.

Вебсайт: mypocket.doctor

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «My Pocket Doctor». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.