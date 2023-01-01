Product Hunt — це американський веб-сайт, який дозволяє користувачам ділитися та відкривати нові продукти. Сайт, який був заснований Райаном Гувером у листопаді 2013 року, підтримує Y Combinator. Користувачі надсилають продукти, які перераховані в лінійному форматі за днями. На сайті є система коментарів і система голосування, подібна до Hacker News або Reddit. Продукти, які набрали найбільшу кількість голосів, піднімаються на вершину списку кожного дня. Продукти поділяються на чотири категорії; технологічні продукти (веб-програми, мобільні програми, апаратні продукти тощо), ігри (ПК, Інтернет, мобільні програми), книги та подкасти. Для подання просто потрібно вказати назву продукту, URL-адресу та слоган. Станом на 2016 рік, за словами Гувера, веб-сайт призвів до відкриття понад 100 мільйонів продуктів у 50 000 компаній. Сайт також містить щоденний список електронних листів, який розсилає вчорашні найкращі технічні «полювання» (продукти), а також рекомендовану колекцію . Також доступна версія дайджесту для ігор і книг. Product Hunt також доступний як додаток для iOS, macOS, Android і розширення Google Chrome. Штаб-квартира компанії знаходиться в Сан-Франциско. У листопаді 2016 року AngelList придбала Product Hunt за 20 мільйонів доларів.

Вебсайт: producthunt.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Product Hunt». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.