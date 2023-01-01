Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «PlayStation Store» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

PlayStation Store (також скорочено PS Store) — це магазин цифрових медіафайлів, доступний користувачам ігрових приставок Sony PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, PlayStation Vita через мережу PlayStation. Раніше PlayStation Portable підтримувалася з 2008 по 2016 рік. Магазин пропонує різноманітний вміст для завантаження як для покупки, так і для безкоштовного використання. Доступний вміст включає повні ігри, доповнення, демонстраційні версії, теми та трейлери ігор/фільмів.

Вебсайт: store.playstation.com

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