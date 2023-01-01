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PlayStation Store

PlayStation Store

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Вебсайт: store.playstation.com

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PlayStation Store (також скорочено PS Store) — це магазин цифрових медіафайлів, доступний користувачам ігрових приставок Sony PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, PlayStation Vita через мережу PlayStation. Раніше PlayStation Portable підтримувалася з 2008 по 2016 рік. Магазин пропонує різноманітний вміст для завантаження як для покупки, так і для безкоштовного використання. Доступний вміст включає повні ігри, доповнення, демонстраційні версії, теми та трейлери ігор/фільмів.

Вебсайт: store.playstation.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «PlayStation Store». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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