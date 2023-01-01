Альтернативи - ChatGPT
Bard
bard.google.com
Ви можете використовувати Bard для просування своїх ідей. З невеликою допомогою Bard ви можете робити такі речі, як: - Обдумайте ідеї, розробіть план або знайдіть різні способи виконання завдань - Отримайте швидкий, легкий для розуміння короткий виклад більш складних тем - Створюйте перші чернетки ...
Poe
poe.com
Швидкий і корисний чат AI.
Claude
claude.ai
Claude — це помічник нового покоління зі штучним інтелектом для ваших завдань, незалежно від масштабу.
Chat AI
gtchat.ai
Ласкаво просимо до CHAT AI, чат-бота штучного інтелекту, який використовує новітню технологію обробки природної мови, щоб вести з вами інтелектуальну та захоплюючу розмову. Просто введіть своє повідомлення, і CHAT AI відповість продумано та особисто. Незалежно від того, чи хочете ви писати розгорну...
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш повсякденний супутник ШІ.
Bing Chat
bing.com
Bing — ваш другий пілот для Інтернету на основі штучного інтелекту
SimSimi
simsimi.com
SimSimi — чарівний і найрозумніший чат-бот зі штучним інтелектом. Ви можете спілкуватися з SimSimi будь-коли та будь-де, а іноді ви можете навчити його говорити те, що ви хочете.