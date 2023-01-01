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Альтернативи - ChatGPT

Bard

Bard

bard.google.com

Ви можете використовувати Bard для просування своїх ідей. З невеликою допомогою Bard ви можете робити такі речі, як: - Обдумайте ідеї, розробіть план або знайдіть різні способи виконання завдань - Отримайте швидкий, легкий для розуміння короткий виклад більш складних тем - Створюйте перші чернетки ...

Poe

Poe

poe.com

Швидкий і корисний чат AI.

Claude

Claude

claude.ai

Claude — це помічник нового покоління зі штучним інтелектом для ваших завдань, незалежно від масштабу.

Chat AI

Chat AI

gtchat.ai

Ласкаво просимо до CHAT AI, чат-бота штучного інтелекту, який використовує новітню технологію обробки природної мови, щоб вести з вами інтелектуальну та захоплюючу розмову. Просто введіть своє повідомлення, і CHAT AI відповість продумано та особисто. Незалежно від того, чи хочете ви писати розгорну...

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot

copilot.microsoft.com

Ваш повсякденний супутник ШІ.

Bing Chat

Bing Chat

bing.com

Bing — ваш другий пілот для Інтернету на основі штучного інтелекту

SimSimi

SimSimi

simsimi.com

SimSimi — чарівний і найрозумніший чат-бот зі штучним інтелектом. Ви можете спілкуватися з SimSimi будь-коли та будь-де, а іноді ви можете навчити його говорити те, що ви хочете.

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