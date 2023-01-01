Summarist.ai використовує технологію OpenAI GPT-3 для створення резюме книг. GPT-3 — це потужна модель мови, яка може генерувати текст, схожий на людину. Він навчається на великому корпусі тексту з Інтернету та здатний генерувати текст на різноманітні теми.

Вебсайт: summarist.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Summarist». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.