WebCatalog
Summarist

Summarist

summarist.ai

Користуватися вебзастосунком

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Summarist.ai використовує технологію OpenAI GPT-3 для створення резюме книг. GPT-3 — це потужна модель мови, яка може генерувати текст, схожий на людину. Він навчається на великому корпусі тексту з Інтернету та здатний генерувати текст на різноманітні теми.

Вебсайт: summarist.ai

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