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Springboard

Springboard

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Вебсайт: springboard.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Онлайн-програми під керівництвом наставників Springboard гарантовано приведуть вас на роботу. Вивчайте науку про дані, UI/UX і програмування, створюючи проекти в реальному світі.

Вебсайт: springboard.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Springboard». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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