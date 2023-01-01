App Academy — це школа програмування, яка пропонує онлайн- та особисті навчальні програми без плати за навчання, доки вас не наймуть інженером-програмістом із заробітком понад 50 000 доларів США.

Вебсайт: appacademy.io

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