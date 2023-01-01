WebCatalog
Jobsort

Jobsort

jobsort.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Jobsort» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Jobsort — це дошка вакансій для розробників, тестувальників, керівників менеджерів і UX-дизайнерів. Назва Jobsort походить від алгоритму Quicksort.

Вебсайт: jobsort.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Jobsort». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

CSSDesignAwadrs

CSSDesignAwadrs

cssdesignawards.com

Freelancer

Freelancer

freelancer.com

Niceboard

Niceboard

niceboard.co

Uxcel

Uxcel

uxcel.com

Larajobs

Larajobs

larajobs.com

uiGradients

uiGradients

uigradients.com

Coroflot

Coroflot

coroflot.com

MindTheProduct

MindTheProduct

mindtheproduct.com

YourStack

YourStack

yourstack.com

FormKeep

FormKeep

formkeep.com

Pastel

Pastel

usepastel.com

Webstudio

Webstudio

webstudio.is

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності