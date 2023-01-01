Jobsort — це дошка вакансій для розробників, тестувальників, керівників менеджерів і UX-дизайнерів. Назва Jobsort походить від алгоритму Quicksort.

Вебсайт: jobsort.com

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