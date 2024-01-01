Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Botanic» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Платформа дає змогу створити все дерево взаємодії, просто перетягуючи модулі. Після цього потрібно лише один клік, щоб опублікувати готового бота на вашому улюбленому каналі, наприклад WhatsApp Business і Web Chat.

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Вебсайт: code7.com

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