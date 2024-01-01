WebCatalog

Botanic

Botanic

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: code7.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Botanic» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Платформа дає змогу створити все дерево взаємодії, просто перетягуючи модулі. Після цього потрібно лише один клік, щоб опублікувати готового бота на вашому улюбленому каналі, наприклад WhatsApp Business і Web Chat.

Категорії:

Productivity
Програмне забезпечення для платформ ботів

Вебсайт: code7.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Botanic». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

ManyChat

ManyChat

manychat.com

ChatBot

ChatBot

chatbot.com

Drift

Drift

drift.com

Botmake

Botmake

botmake.io

Chatbase

Chatbase

chatbase.co

Botpress

Botpress

botpress.com

BotStar

BotStar

botstar.com

Chatfuel

Chatfuel

chatfuel.com

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Gallabox

gallabox.com

Signals

Signals

getsignals.ai

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Qualified

qualified.com

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Chatarmin

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Rythm

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Bubble

bubble.io

BOAST Groupware

BOAST Groupware

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