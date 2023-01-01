Bubble — це мова візуального програмування та платформа додатків як послуга, розроблена Bubble Group, яка дає змогу нетехнічним людям створювати веб-додатки без необхідності вводити код. Натомість користувачі малюють інтерфейс, перетягуючи елементи на полотно та визначаючи робочі процеси для керування логікою. Бачення Bubble полягає в тому, щоб зробити ручне кодування значною мірою застарілим. Незважаючи на те, що воно є візуальним, воно потребує деякого навчання та може використовуватися для створення більш розширеної функціональності, ніж те, що можливо за допомогою розробників веб-додатків, орієнтованих на шаблони, таких як Wix. Він використовується в школах для освітніх цілей та іншими організаціями для комерційних цілей. Bubble пропонує інтеграцію API, шаблони та плагіни. Платформа також згодом представила нових нішевих постачальників у шаблонах, плагінах і сервісах, створених у Bubble Eco-System.

Вебсайт: bubble.io

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