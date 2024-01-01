Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Vext» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Vext: The LLMOps OS Vext is an out-of-the-box LLMOps platform, offering a “Zapier for AI" experience for users who want to lego-block their LLM pipeline at speed and scale. With Vext, you can easily and rapidly develop custom AI applications tailored to your unique business needs and data. Not only does it offer a seamless way to overcome the limitations of current AI technologies, but it also accelerates your ability to deploy innovative AI solutions, giving you a competitive edge in the market.

Вебсайт: vextapp.com

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