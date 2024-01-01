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SPEEDA Edge

SPEEDA Edge

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Вебсайт: sp-edge.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Experience the transformational power of SPEEDA Edge, an ground-breaking innovation research hub that redefines efficiency and cost-effectiveness. Combining expert analysts, robust data engineering, and global operations in the US, Japan, and Sri Lanka, SPEEDA Edge empowers exploration across 1000+ emerging industry segments. Seamlessly connecting 1000 segments to a comprehensive 2M-company database, it crafts personalized monthly reports and weekly newsletters using AI/ML and analyst insights. Elevate research with trend analysis, competitive benchmarking, and tailor-made reporting. SPEEDA Edge accelerates innovation research, revolutionizing how you uncover trends, competitors, and insights in a single dynamic platform.

Категорії:

Business
Послуги технологічних досліджень

Вебсайт: sp-edge.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «SPEEDA Edge». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

G2

G2

g2.com

SparkToro

SparkToro

sparktoro.com

TechInsights

TechInsights

techinsights.com

teQatlas

teQatlas

teqatlas.com

Lumose Marketplace

Lumose Marketplace

lumosemarketplace.com

EBSCO Information Services

EBSCO Information Services

ebsco.com

buyr

buyr

buyr.com

Baymard

Baymard

baymard.com

Batimatech

Batimatech

batimatech.com

ABI Research

ABI Research

abiresearch.com

Pangea.ai

Pangea.ai

pangea.ai

Omdia

Omdia

omdia.com

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