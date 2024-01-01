Infer — це наскрізна аналітична платформа машинного навчання (ML), яка революціонізує взаємозв’язок між ML і SQL. Він пропонує інноваційний підхід під назвою SQL-inf, який спрощує складні аналітичні завдання, зберігаючи при цьому точність. За допомогою Infer аналітики можуть легко вирішувати бізнес-проблеми за допомогою потужних команд SQL. Однією з ключових особливостей Infer є Coworker AI, який діє як особистий аналітичний помічник. Coworker AI забезпечує автоматичні візуалізації та аналізи, використовуючи штучний інтелект (ШІ), щоб направляти аналітиків до відповідних наративів даних. Ця функція економить час і підвищує аналітичну ефективність. Infer також пропонує функцію оповідання історій, що дозволяє аналітикам перетворювати дані на захоплюючі розповіді. Виходячи за рамки простих цифр, ця функція робить інформацію більш зрозумілою та дієвою, захоплюючи аудиторію. Крім того, Infer дозволяє реалізувати аналітику за допомогою автоматизації завдань і планування. Аналітики можуть без особливих зусиль впроваджувати свою інформацію на основі даних у щоденні операції, гарантуючи, що інформація завжди буде своєчасною та актуальною. Що стосується варіантів використання, Infer підтримує широкий спектр програм, включаючи аналіз відтоку текстів, сегментацію клієнтів, підрахунок потенційних клієнтів, прогнозування попиту, пошук схожості користувачів, аналіз загальної цінності, аналітику продуктів, маркетингову аналітику, аналіз конверсій, аналіз шахрайства, і кредитний рейтинг. Крім того, Infer легко інтегрується з різними джерелами даних, дозволяючи аналітикам зв’язувати та консолідувати дані в одному місці. Це гарантує, що вся інформація є актуальною та готовою для аналізу. Загалом Infer надає аналітикам надздібності, дозволяючи їм знаходити ідеї, робити прогнози, визначати закономірності та ефективно вирішувати бізнес-проблеми, не потребуючи наукового ступеня з ML.

Вебсайт: getinfer.io

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