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OpenWrench Service Manager

OpenWrench Service Manager

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Вебсайт: useopenwrench.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

OpenWrench Service Management робить надання послуг обслуговування вашим клієнтам простішим і прозорішим, ніж будь-коли. Плануйте виклики служби підтримки та відправляйте технічних спеціалістів. Інформуйте своїх клієнтів про статус кожної роботи в режимі реального часу. Створюйте та надсилайте рахунки для оплати. Усе, не відходячи від телефону. Сфотографуйте проблему після прибуття на місце роботи. Зателефонуйте, надішліть текстове повідомлення або напишіть електронною поштою менеджерам місцезнаходження одним дотиком. Реєструйтеся, коли починаєте роботу, і виписуйтеся, коли закінчите, щоб відстежувати відпрацьований час, інформувати клієнта про статус завершення роботи та відстежувати внутрішній час відповіді. Завдяки OpenWrench Service Management йти в ногу з вашими проектами обслуговування в дорозі ще ніколи не було так просто. Чи не час почати виконувати програму технічного обслуговування, наче 2019 рік?

Вебсайт: useopenwrench.com

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