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CakeBoss

CakeBoss

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Вебсайт: cakeboss.com

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Програмне забезпечення CakeBoss — це єдине у своєму роді програмне забезпечення, розроблене домашнім пекарем для домашніх пекарів. CakeBoss — найкращий друг вашого бізнесу. CakeBoss впорається з усім: від керування замовленнями до виставлення рахунків, планування, оцінки рецептів і справедливого встановлення цін на ваші товари!

Вебсайт: cakeboss.com

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