Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Spectora» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Універсальне програмне забезпечення для перевірки будинку. Надійне рішення для написання звітів про перевірку будинку та інструментів управління бізнесом.

Вебсайт: spectora.com

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