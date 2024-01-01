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Програмне забезпечення для управління проектами - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для управління проектами включає низку цифрових інструментів, призначених для оптимізації та вдосконалення планування, виконання та моніторингу проектів. Ці програми забезпечують централізовані платформи для співпраці, керування завданнями та розподілу ресурсів, пропонуючи такі функції, як діаграми Ганта, планування та спілкування в реальному часі. Ідеально підходить для команд і організацій будь-якого розміру, програмне забезпечення для керування проектами оптимізує робочі процеси проекту, сприяє співпраці та забезпечує ефективну координацію, що зрештою сприяє успішному виконанню проекту.

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Trello

Trello

trello.com

Trello — це веб-програма для створення списків у стилі Канбан, яка є дочірньою компанією Atlassian. Створена компанією Fog Creek Software у 2011 році, у 2014 році її було виділено в окрему компанію, а потім продано Atlassian у січні 2017 року. Компанія розташована в Нью-Йорку, США.

Jira

Jira

atlassian.com

Jira (JEE-rə) — це власний продукт для відстеження проблем, розроблений Atlassian, який дозволяє відстежувати помилки та гнучко керувати проектами.

ClickUp

ClickUp

clickup.com

Наша місія — зробити світ продуктивнішим. Для цього ми створили одну програму, яка замінить їх усі – Завдання, Документи, Цілі та Чат.

YouTrack

YouTrack

jetbrains.com

Інструмент управління проектами, який можна адаптувати до ваших процесів, щоб допомогти вам надавати чудові продукти. Відстежуйте проекти та завдання, використовуйте гнучкі дошки, плануйте спринти та випуски, зберігайте базу знань, працюйте зі звітами та інформаційними панелями, створюйте робочі про...

Linear

Linear

linear.app

Linear допомагає оптимізувати програмні проекти, спринти, завдання та відстеження помилок. Він створений для високопродуктивних команд.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Створіть ефективну команду, яка чудово працює разом, за допомогою програмного забезпечення Teamwork для керування проектами, служби підтримки, чату, програмного забезпечення для керування документами та CRM.

Height

Height

height.app

Управління проектами для програмних команд. Співпрацюйте швидше завдяки завданням, чату та гнучким робочим процесам. Спринти, етапи, релізи, пріоритети, звіти про помилки, дорожня карта, журнал змін тощо.

Coretal

Coretal

coretal.co

Допоможіть вам заощадити час, гроші та розчарування за допомогою Coretal. Оптимізуйте свої процеси за допомогою основної платформи управління бізнесом. Coretal - coretal.co - це інноваційна універсальна платформа для ведення вашого бізнесу; включаючи управління проектами, виставлення рахунків, пропо...

Clientary

Clientary

clientary.com

Clientary — це повноцінна програма для вашої команди, яка дозволяє керувати проектами, годинами, пропозиціями, потенційними клієнтами, рахунками-фактурами, платежами, персоналом і клієнтами. Припиніть боротьбу з одноразовими файлами документів, шаблонами та відключеними програмами. Clientary допомаг...

Dailybiz

Dailybiz

dailybiz.com

Dailybiz — це програмне забезпечення для керування онлайн, створене для VSE/SME. Економте час за допомогою простого у використанні рішення для управління, яке відповідає всім вашим потребам: виставлення рахунків, управління продажами, бухгалтерський облік, управління взаємовідносинами з клієнтами, у...

Ombud

Ombud

ombud.com

Створена на основі досвіду в розробці продажів і управлінні реагуванням, Ombud обслуговує команди RevOps на рівні підприємства. Наша платформа поєднує в собі співпрацю над вмістом, управління проектами та машинне навчання, щоб оптимізувати створення документації з продажу та розвитку бізнесу, орієнт...

LiveVox

LiveVox

livevox.com

Про LiveVox LiveVox (Nasdaq: LVOX) — це перевірена хмарна платформа CCaaS, яка допомагає бізнес-лідерам переосмислити взаємодію з клієнтами та змінити ефективність контакт-центру. Особи, які приймають рішення, використовують LiveVox, щоб покращити взаємодію з клієнтами, підвищити продуктивність аген...

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