ScyllaDB — це розподілена база даних для додатків, які потребують високої продуктивності та низької затримки.

Вебсайт: scylladb.com

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