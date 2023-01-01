Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Disroot Audio» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Високоякісний додаток для голосового чату з низькою затримкою. Аудіо Disroot працює на базі Mumble. Mumble — це безкоштовна програма для голосового чату з відкритим кодом, низькою затримкою та високою якістю. Спочатку він був призначений для геймерів, але його можна використовувати для організації аудіозустрічі, конференції тощо.

Вебсайт: disroot.org

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