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Disroot Audio

Disroot Audio

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Вебсайт: disroot.org

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Високоякісний додаток для голосового чату з низькою затримкою. Аудіо Disroot працює на базі Mumble. Mumble — це безкоштовна програма для голосового чату з відкритим кодом, низькою затримкою та високою якістю. Спочатку він був призначений для геймерів, але його можна використовувати для організації аудіозустрічі, конференції тощо.

Вебсайт: disroot.org

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