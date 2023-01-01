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Disroot Calls

Disroot Calls

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Вебсайт: disroot.org

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Сервіс Disroot's Calls — це програмне забезпечення для відеоконференцій на базі Jitsi-Meet. Він забезпечує високоякісні відео- та аудіоконференції з будь-якою кількістю партнерів. Це також дозволяє передавати ваш робочий стіл або лише деякі вікна іншим учасникам виклику.

Вебсайт: disroot.org

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