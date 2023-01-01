Альтернативи - MEGA
Google Drive
google.com
Google Drive – це служба зберігання та синхронізації файлів, розроблена Google. Google Drive, запущений 24 квітня 2012 року, дозволяє користувачам зберігати файли на своїх серверах, синхронізувати файли на різних пристроях і ділитися файлами. Окрім веб-сайту, Google Drive пропонує додатки з автономн...
iCloud
icloud.com
Увійдіть в iCloud, щоб отримати доступ до своїх фотографій, відео, документів, нотаток, контактів тощо. Використовуйте свій Apple ID або створіть новий обліковий запис, щоб почати користуватися службами Apple.
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive (раніше відомий як SkyDrive) — це служба розміщення файлів і служба синхронізації, якою керує Microsoft як частина веб-версії Office. Уперше запущений у серпні 2007 року OneDrive дозволяє користувачам зберігати файли та особисті дані, як-от налаштування Windows або ключі відновлен...
Dropbox
dropbox.com
Dropbox — це служба розміщення файлів, якою керує американська компанія Dropbox, Inc. зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, яка пропонує хмарне зберігання, синхронізацію файлів, персональну хмару та клієнтське програмне забезпечення. Dropbox була заснована в 2007 році студентами Массачусетс...
TeraBox
terabox.com
Забезпечте мережеве резервне копіювання та синхронізацію файлів. Функція з великим простором, високою швидкістю, безпекою та стабільністю, підтримкою прискорення веб-освіти та мобільних телефонів. Зареєструйтеся зараз, щоб отримати 1 ТБ безкоштовного місця для зберігання
iCloud Drive
icloud.com
За допомогою iCloud Drive ви можете безпечно зберігати свої файли в iCloud і отримувати доступ до них на iCloud.com і комп’ютерах iPhone, iPad, iPod touch, Mac і Windows. Ви також можете автоматично зберігати всі файли в папках «Робочий стіл» і «Документи» на вашому Mac в iCloud Drive. Таким чином в...
TeleDrive
teledriveapp.com
Ваше безкоштовне необмежене хмарне сховище. Проект із відкритим кодом, який дасть вам те, на що ви заслуговуєте. Використання API Telegram як необмеженого сховища. Отже, ви можете завантажувати скільки завгодно без обмежень.
Amazon Drive
amazon.com
Amazon Drive, раніше відомий як Amazon Cloud Drive, — це хмарне сховище, яким керує Amazon. Сервіс пропонує безпечне хмарне сховище, резервне копіювання файлів, обмін файлами та друк фотографій. За допомогою облікового запису Amazon можна передавати файли та папки та керувати ними з кількох пристрої...
Yandex Disk
disk.yandex.com
Завантажуйте файли, просто перетягуючи їх у вікно браузера, виконуйте пакетні операції з файлами та папками та публікуйте їх одразу після завантаження. Яндекс.Диск зберігає ваші файли, що б не сталося.
iCloud Beta
beta.icloud.com
iCloud необхідний для збереження особистої інформації з ваших пристроїв у безпеці, актуальності та доступності, де б ви не були. На iCloud.com ви можете отримати доступ до своїх фотографій, файлів тощо з будь-якого веб-браузера. Зміни, які ви вносите, синхронізуватимуться з вашим iPhone та іншими пр...