Альтернативи - MEGA

iCloud Beta

beta.icloud.com

iCloud необхідний для збереження особистої інформації з ваших пристроїв у безпеці, актуальності та доступності, де б ви не були. На iCloud.com ви можете отримати доступ до своїх фотографій, файлів тощо з будь-якого веб-браузера. Зміни, які ви вносите, синхронізуватимуться з вашим iPhone та іншими пр...