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WorkFlowy

WorkFlowy

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Вебсайт: workflowy.com

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WorkFlowy — це простий веб-конспект, створений Майком Туріціним і Джессі Пателем у стартап-таборі Y Combinator. Ідея Workflowy виникла через попередній досвід роботи Пателя в управлінні проектами та його розчарування відсутністю корисних інструментів. Головною особливістю програми є текстовий вкладений список. Пишучи в The Guardian, романістка Емма Донох’ю зазначила, що цей аспект програмного забезпечення дозволяє їй фіксувати та впорядковувати «безпритульні ідеї». Додаток працює на основі бізнес-моделі freemium, а його простий інтерфейс, схожий на список, описується як «простий». ." від PC World у 2013 році та «мінімалістично елегантний» від The ​​Atlantic у 2016 році. З моменту свого запуску Workflowy розробив те, що Geek Wire описує як «культовий послідовник».

Вебсайт: workflowy.com

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