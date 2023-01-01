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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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Frotcom є провідним світовим постачальником рішень для інтелектуального управління автопарком і GPS-відстеження, який представлений у більш ніж 40 країнах. Зв'яжіться з нами.

Вебсайт: frotcom.com

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