Управління автопарком Motive (раніше KeepTruckin). GPS-відстеження, відеореєстратори, відповідність ELD, відстеження причепів тощо. Довіряють 120 000 автопарків.

Вебсайт: gomotive.com

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