TruckX — це найдоступніше та зручне рішення для управління автопарком і ELD. Активний актив – відстеження трейлерів, відповідність ELD і все в одному місці. Довіряють понад 50 000 клієнтів

Вебсайт: truckx.com

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