Корпорація Xoom — це постачальник електронних грошових переказів або грошових переказів, який дозволяє споживачам надсилати гроші, оплачувати рахунки та перезавантажувати мобільні телефони зі Сполучених Штатів і Канади до 131 країни.

Вебсайт: xoom.com

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