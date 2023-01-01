WebCatalog
Xoom

Xoom

xoom.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Xoom» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Корпорація Xoom — це постачальник електронних грошових переказів або грошових переказів, який дозволяє споживачам надсилати гроші, оплачувати рахунки та перезавантажувати мобільні телефони зі Сполучених Штатів і Канади до 131 країни.

Вебсайт: xoom.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Xoom». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Khalti

Khalti

khalti.com

Western Union

Western Union

westernunion.com

Remitly

Remitly

remitly.com

Instacart

Instacart

instacart.com

Amtrak

Amtrak

amtrak.com

WorldRemit

WorldRemit

worldremit.com

InvestNow

InvestNow

investnow.ng

Postcrossing

Postcrossing

postcrossing.com

Casio

Casio

casio.com

Target

Target

target.com

Zapier

Zapier

zapier.com

Ria Money Transfer

Ria Money Transfer

riamoneytransfer.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності