Національна залізнична пасажирська корпорація, яка веде бізнес як Amtrak, є пасажирською залізничною службою, яка забезпечує міжміські залізничні перевезення на середні та великі відстані в суміжних Сполучених Штатах і до дев’яти міст Канади.

Вебсайт: amtrak.com

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