Програмне забезпечення для захисту прав клієнтів - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для адвокації клієнтів, також відоме як програмне забезпечення Advocacy Marketing або Referral Marketing, дає змогу компаніям використовувати підтримку своїх клієнтів у просуванні своїх повідомлень, вмісту чи продуктів за допомогою радіомовлення. Ці інструменти відіграють вирішальну роль у допомозі командам компаній з маркетингу, продажів і успіху, сприяючи збору рефералів і відгуків, які можна використати для потенційних клієнтів. Ентузіасти-захисники клієнтів охоче діляться неофіційними доказами свого досвіду роботи з продуктами та послугами, а програмне забезпечення для захисту прав клієнтів спрощує цей процес обміну. Крім того, програмне забезпечення служить каталізатором для заохочення компаній до активної участі в тестуванні продуктів, надання цінних відгуків і обміну важливими оновленнями.
Запит на новий застосунок
BirdEye
birdeye.com
BirdEye — це комплексна платформа для клієнтів. Понад 60 000 компаній різного розміру щодня використовують BirdEye, щоб їх можна було знайти в Інтернеті за допомогою оглядів, клієнти обирали за допомогою текстових повідомлень і були найкращою компанією за допомогою інструментів для опитування та ана...
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate подбає про всі ваші афілійовані та реферальні маркетингові потреби. Синхронізуйте Tapfiliate із Shopify, WooCommerce та понад 30 іншими інтеграціями.
BrandChamp
brandchamp.io
Процвітаючі бренди створюються за допомогою амбасадорів. Універсальне програмне забезпечення для керування амбасадором бренду, яке інтегрується з Shopify, Amazon і WooCommerce.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo — це маркетингова платформа електронної комерції з найсучаснішими рішеннями для відгуків клієнтів, візуального маркетингу, лояльності, рефералів і SMS-маркетингу. Дізнайтеся більше про те, як ваш бренд може стимулювати зростання за допомогою Yotpo тут.
Talkable
talkable.com
Чудові програми реферального маркетингу ✅ для онлайн-магазинів, місцевого бізнесу та послуг b2b. Програма лояльності для маркетингу, що розвивається. Легко запускати, тестувати та оптимізувати! Нагороджуйте своїх клієнтів!
GrowSurf
growsurf.com
Розвивайте свій бізнес миттєво, щовечора. GrowSurf — це реферальне програмне забезпечення для технологічних стартапів. Наші клієнти бачать 300-1000% ROI + 9-40% щомісячного зростання.
NiceJob
nicejob.com
Найпростіший спосіб отримати більше відгуків і створити свою репутацію. Створюйте ажіотаж у соціальних мережах, покращуйте свій SEO та збільшуйте продажі.
Rewardful
rewardful.com
Перетворіть своїх найбільших шанувальників на найкращих маркетологів. Rewardful — це простий спосіб для SaaS-компаній налаштувати афілійовані та реферальні програми за допомогою Stripe & Paddle. Просто підключіть свій обліковий запис і дозвольте нам відстежувати рефералів, знижки та комісії для вас...
Smile.io
smile.io
Перетворіть нових клієнтів на постійних за допомогою найнадійнішого у світі додатка лояльності. Понад 125 мільйонів покупців заробляють бали за допомогою Smile. Дайте людям те, що вони люблять.
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero — це потужне програмне забезпечення для афілійованих, впливових і реферальних маркетингових програм, все в одному. Починаючи лише з 49 доларів за годину дня, GrowthHero масштабується разом з вами! Повністю гнучкі інструменти для вашого успіху: - Портал для партнерів із білим міткою, повні...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потре...
FirstPromoter
firstpromoter.com
Відстеження партнерів і рефералів для SaaS. Запустіть власну партнерську та реферальну програму за лічені хвилини. Швидка інтеграція з Stripe, Paddle, Recurly, Braintree, Chargebee або з нашим API.
ReferralCandy
referralcandy.com
Уявіть, що ваші клієнти допомагають вам збільшити продажі! Рекомендації клієнтів є ключем до вірусного маркетингу та процвітання бізнесу. З ReferralCandy перенесіть цю неймовірну силу впливу однолітків у свій власний магазин.
Haiilo
haiilo.com
Залучайте свою трансформацію та своїх людей. Знайдіть і активуйте тригери залучення співробітників у вашій команді для успішної трансформації - за 10 хвилин на тиждень.
SpotlerUK
spotler.co.uk
Повне програмне забезпечення для вхідного та вихідного маркетингу B2B. Забезпечте, щоб ваші відділи маркетингу та продажів отримували більше потенційних клієнтів від трафіку на веб-сайті, перетворювали більше відвідувачів на MQL і проводили повні маркетингові кампанії.
Friendbuy
friendbuy.com
Бренди, що швидко розвиваються, можуть отримати більше від кожного клієнта з Friendbuy. Завдяки найкращій у своєму класі реферальній програмі та програмі лояльності бренди можуть досягти принаймні 5–10% продажів через рефералів із учетверо вищою загальною цінністю. Friendbuy співпрацює з такими брен...
Roster
getroster.com
Кожен має вплив, і найкращі бренди використовують Roster, щоб використовувати його. За допомогою Roster компанії перетворюють пристрасних клієнтів на амбасадорів бренду, які підвищують обізнаність у соціальних мережах, стимулюють маркетингові ініціативи, як-от огляди, і збільшують дохід. Комплексний...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Програмне забезпечення для автоматизації електронної пошти, яке надихає на взаємодію. Залучайте свою аудиторію електронною поштою персоналізованим вмістом, який стимулює конверсії. Upland Adestra є провідним світовим постачальником маркетингової електронної пошти від першої особи та маркетингових ...
CustomerGauge
customergauge.com
Програмне забезпечення Account Experience автоматично збирає та розповсюджує відгуки з ваших облікових записів, включно з даними, не пов’язаними з опитуваннями, серед прямих менеджерів у режимі реального часу, щоб допомогти їм зменшити відтік, збільшити продажі та закрити новий бізнес за допомогою р...
Referral Rocket
referralrocket.io
Referral Rocket пропонує підприємствам платформу для запуску та керування високоефективними кампаніями реферальних програм. Наша зручна платформа дає можливість компаніям використовувати величезний потенціал захисту інтересів клієнтів, сприяючи експоненційному зростанню та збільшенню залучення клієн...
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder — це наскрізна платформа для керування корпоративними творцями для маркетингових команд, які прагнуть об’єднати під одним дахом амбасадорів, впливових осіб і афілійованих осіб. Бренди, орієнтовані на споживача, як-от Benefit Cosmetics, Kendra Scott, goPuff & Live Nation, усі використову...
LinkMink
linkmink.com
Збільшуйте дохід від SaaS Не потрібні сервери чи код. Компанії, які використовують платіжні посилання Stripe, можуть почати відстежувати рефералів за 5 хвилин завдяки нашій інтеграції копіювати та вставляти!
LoudCrowd
loudcrowd.com
Маркетинг – це експеримент. А наступним чудовим експериментом для вашої стратегії цифрового маркетингу є використання створеного користувачами контенту (UGC) для збільшення аудиторії, посилення залучення аудиторії та збільшення доходу. Це відбувається з LoudCrowd. LoudCrowd співпрацює з найбільш шви...
Ambassador
getambassador.com
Ambassador дає змогу маркетологам збільшувати кількість клієнтів, рефералів і доходів, використовуючи передачу інформації з вуст в уста. Їх програмне забезпечення, зручне для маркетологів, спрощує реферальний маркетинг, автоматизуючи процес реєстрації, відстеження, винагороди та керування вашими клі...
Referrizer
referrizer.com
Найдосконаліша у світі платформа автоматизації маркетингу для розширення можливостей вашого місцевого бізнесу. Отримайте більше клієнтів, збільшите кількість рефералів і покращте утримання клієнтів за допомогою нашого БЕЗКОШТОВНОГО ПРОБНОГО облікового запису. Співпрацюйте з власниками місцевих компа...
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch — це складне програмне забезпечення для рефералів і маркетингу лояльності, яке залучає ваших клієнтів, де б вони не відпочивали — у вашому мобільному чи веб-додатку чи поза ним. Деякі з найбільш інноваційних і відомих брендів світу використовують SaaSquatch, щоб винагороджувати своїх прих...
Reditus
getreditus.com
Збільште свій MRR без попередніх витрат. Платформа партнерської програми для вашого B2B SaaS, виростіть свою партнерську програму на нові висоти.
MouthPublicity.io
mouthpublicity.io
MouthPublicity.io — це простий і ефективний інструмент, який допомагає компаніям, особистим брендам або будь-кому запускати, керувати та відстежувати усні маркетингові кампанії на автопілоті. Це допомагає перетворити клієнтів на команду рекламного маркетингу та значно покращити брендинг.
LoyalAs
loyalas.com
Налаштуйте реферальну програму за лічені хвилини. Відстежуйте рефералів і кредити автоматично. Необмежена кількість рефералів LoyalAs створює індивідуальне реферальне посилання для кожного клієнта. Діліться з клієнтами та запитуйте рекомендацій за допомогою наших автоматичних електронних листів. Кіл...
LeadFellow
leadfellow.com
LeadFellow приносить нові доходи компаніям B2B завдяки реферальному маркетингу, зосередженому на особистих рекомендаціях. Розширюйте свій бізнес без початкових витрат або заробляйте на життя завдяки рекомендаціям.
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala — це більше, ніж просто платформа для лояльності та відгуків. Це повний пакет для утримання клієнтів, який поєднує програми лояльності, відгуки клієнтів та інноваційну систему рекомендацій. Глибоко залучайте клієнтів, заохочуйте повторний бізнес і без зусиль розширюйте свою клієнтську баз...
Herdify
herdify.com
Herdify — це бізнес аналітики поведінки, який визначає, де спільноти сформувалися навколо брендів. У цьому сенсі спільнота не означає шанувальників соціальних мереж, програми лояльності чи дані CRM. Це означає реальні спільноти (вулиці, селища та міста), де живуть люди.Навіть у нашому цифровому св...
Harviist
harviist.com
У Harviist ми віримо, що для того, щоб подолати шум, майбутнє ефективного маркетингу полягає в автентичних, органічних і надійних рекомендаціях. Щоб використовувати можливості рефералів клієнтів, ми створили просту та доступну платформу плагінів, яка дозволить вам створювати та відстежувати рефераль...
Genius Referrals
geniusreferrals.com
Genius Referrals автоматизує ваші процеси перенаправлення, створює прихильників бренду та допомагає вам розвивати свій бізнес з меншими витратами часу, витрат і клопоту. Він інтегрується з платформами, якими ви вже користуєтеся, автоматизує трудомісткий і неприємний процес перенаправлення та перетво...
Affilae
affilae.com
Affilae — це партнерська платформа, яка дає змогу рекламодавцям, мережам і покупцям створювати власну спеціальну та безпечну партнерську мережу.
Retainful
retainful.com
Відновлюйте покинуті візки, повертайте клієнтів і стимулюйте повторні продажі за допомогою кращого маркетингу електронною поштою. Надсилайте електронні листи, які залучають і перетворюють – без зусиль.
ReferIn
referin.com
ReferIn — це інструмент виходу на ринок, який дає змогу командам продажів створювати конвеєр за допомогою теплого знайомства з клієнтами (замість того, щоб покладатися на низьку конверсію холодного охоплення). ReferIn визначає всі можливості для теплого знайомства в мережах ваших керівників, інвесто...
InviteReferrals
invitereferrals.com
InviteReferrals — найкраще реферальне програмне забезпечення, яке легко налаштувати та доступне. InviteReferrals довіряють понад 10 тисяч підприємств і малого бізнесу, включаючи Microsoft, Motorola, Foursquare, Dominos, Cola-cola, American Express, Sky, Mozilla – кілька імен і кампанія, яка працює з...
Influence.io
influence.io
Influence.io — це ідеальне рішення, яке дозволяє брендам електронної комерції розвивати свій бізнес шляхом створення персоналізованої програми лояльності та рекомендацій. За допомогою цього перспективного інструменту клієнти можуть заробляти бали за виконання дій, як-от розміщення замовлення, які по...
Partnero
partnero.com
Програмне забезпечення для керування партнерством для SaaS та електронної комерції
OneLocal
onelocal.com
Розвивайте свій бізнес правильно з OneLocal. Маркетинг вашого малого бізнесу – це вже не просто покупка реклами. Ваші клієнти шукають вас в Інтернеті – ви повинні дати їм спосіб знайти вас, причину придбати ваші послуги та продовжувати повертатися за новими. OneLocal дозволяє вам легко перехитрити т...
Referral Rock
referralrock.com
Залучайте більше клієнтів за допомогою найкращого у своєму класі програмного забезпечення реферального маркетингу, яке працює разом із вашим бізнесом. Автоматизуйте запити, виховуйте кілька акцій, вирівняйте стимули, конвертуйте в продажі, а потім повторіть для вірусної реферальної програми. Запусті...
Loyoly.io
loyoly.io
Ми вважаємо, що різке зростання витрат на придбання викликано застарілою маркетинговою моделлю від бренду до споживача. Настав час змін. Споживачі шукають близькості та довіри, і вони дивляться на своїх колег за рекомендаціями продукту. Традиційні реферальні програми можуть виявитися неефективними, ...
Kickbooster
kickbooster.me
Потужні та ефективні #crowdfunding рішення, які допомагають творцям проектів втілювати свої ідеї в життя.💡 Kickbooster приносить великі знання та досвід електронної комерції в індустрію краудфандингу, щоб допомогти творцям проектів перетворити свою ідею на прибутковий бізнес або розширити наявні пр...
Prefinery
prefinery.com
Prefinery — це вірусна платформа для залучення клієнтів для запуску продуктів і програм реферальних програм із вуст в уста.
Get The Referral
getthereferral.com
GetTheReferral — це реферальна платформа SaaS на основі додатка, яка поєднує в собі засоби спілкування, управління проектами та залучення, які забезпечують високоякісні реферали. GTR поєднує в собі інтегровану інформаційну панель, яка керує потенційними клієнтами та комунікаціями, із привабливим фір...
Base AI
base.ai
Base — це платформа автоматизації маркетингу та адвокації B2B, яка використовує штучний інтелект, щоб дозволити маркетологам оптимізувати взаємодію, створювати відгуки клієнтів, отримувати інформацію, фіксувати VoC та масштабувати адвокацію. Наша платформа дозволяє клієнтам-маркетологам керувати сво...
Aklamio
aklamio.com
Платформа заохочення клієнтів Aklamio дозволяє брендам розвиватися, залучаючи нових клієнтів, утримуючи існуючих і перетворюючи їх на прихильників бренду. Підприємства в усьому світі використовують нашу повністю керовану платформу, щоб пропонувати багато різних типів стимулів (готівка, ваучери, комп...
Annex Cloud
annexcloud.com
Комплексна, гнучка та масштабована платформа Loyalty Experience Platform™ від Annex Cloud дає змогу глобальним підприємствам отримувати та діяти на основі нульових і власних даних, щоб безперешкодно залучати, визнавати, винагороджувати та додавати цінність на всьому шляху клієнта — від обізнаності д...
Perkville
perkville.com
Perkville є провідним рішенням для утримання та перенаправлення для сфери охорони здоров’я, фітнесу, салонів краси, спа та роздрібної торгівлі. Наша програма винагород безпосередньо інтегрується з POS-системами або системами планування та може бути налаштована індивідуально для кожного бізнесу. Сист...
Extole
extole.com
Компанії роздрібної торгівлі та фінансові послуги використовують Extole, щоб перетворити клієнтів на адвокатів. Наша корпоративна платформа та команда експертів створюють програми залучення, захисту прав і рекомендацій, щоб бренди могли використовувати силу зв’язку з клієнтами, обміну інформацією та...
Mention Me
mention-me.com
Більше споживачів довіряють рекомендації свого друга щодо бренду, ніж будь-якій іншій рекламі. Ось чому Mention Me зосереджена на переконанні, що кожен бренд має думати про захист інтересів. Зосереджуючись на любові клієнтів, ви створите швидко зростаючу базу шанувальників бренду, які витрачають біл...
Synup
synup.com
Synup трансформує онлайн-присутність брендів за допомогою трьохстороннього підходу: локальні списки, управління репутацією та управління соціальними мережами. За допомогою Synup бренди можуть надавати відповідний і надійний бізнес-контент у всіх місцях і на всіх медіа-каналах на одній цілісній інфор...
Referral Factory
referral-factory.com
Програмне забезпечення Plug-and-play для створення та відстеження власної реферальної програми або партнерської програми. Маркетологи в усьому світі проголосували №1. Єдине реферальне програмне забезпечення, офіційно сертифіковане HubSpot. 👉 Створіть свою програму за дні, а не за тижні, використову...
Fotaflo
fotaflo.com
Fotaflo — це рішення для фото- та відеомаркетингу, яке спрощує й автоматизує розповсюдження фотографій клієнтів, дозволяючи операторам турів і заходів: - Покращувати враження від гостей за допомогою фотоспогадів. - Заохочуйте маркетинг із вуст в уста за допомогою високоякісних повідомлень клієнтів у...
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence — це платформа голосового зв’язку клієнтів, яка автоматизує соціальні докази для команд GTM, генеруючи перевірені тематичні дослідження, відгуки та статистичні дані за лічені хвилини. Використовуючи опитування та огляди сторонніх розробників, UserEvidence постійно фіксує відгуки протяго...