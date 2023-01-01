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Giftpack

Giftpack

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Вебсайт: giftpack.ai

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Giftpack AI is an innovative corporate gifting platform. We utilize AI technology to automate bulk gifting process and tailor every gift for each of your recipients. Show appreciation and engage your employees and clients with curated personalized gifts in a data-driven way.

Вебсайт: giftpack.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Giftpack». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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