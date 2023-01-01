Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Giftpack» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Giftpack AI is an innovative corporate gifting platform. We utilize AI technology to automate bulk gifting process and tailor every gift for each of your recipients. Show appreciation and engage your employees and clients with curated personalized gifts in a data-driven way.

Вебсайт: giftpack.ai

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