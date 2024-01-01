Альтернативи - Giftogram
Sendoso
sendoso.com
Sendoso, провідна платформа надсилання, допомагає компаніям виділитися, надаючи їм нові способи взаємодії з клієнтами протягом усього шляху покупця.
Wellable
wellable.co
Платформа оздоровлення Wellable допомагає організаціям створювати захоплюючі програми оздоровлення співробітників, підвищувати рівень досвіду співробітників і змінювати культуру
Tremendous
tremendous.com
Надсилайте цифрові платежі на міжнародному рівні в масштабі. Миттєва доставка, погашення без розчарувань, сотні варіантів винагороди. Купуйте, надсилайте, відстежуйте, керуйте та брендуйте свої виплати на нашій зручній у використанні платформі.
IncentivePilot
incentivepilot.com
IncentivePilot — це провідна гейміфікаційна та інноваційна платформа для лідерів продажів. Легко керуйте мільйонними бюджетами, надсилайте тисячі винагород за лічені секунди та дайте своїй команді найкращий подарунок із усіх, право вибирати свій приз. Відстежуйте залучення за допомогою внутрішніх ма...
&Open
andopen.co
Кращі подарунки для небайдужих компаній. Підтримуйте стосунки та зміцнюйте лояльність між відділами продажів, маркетингу, кадрів і CX.
Snappy
snappy.com
Snappy — це універсальна корпоративна платформа подарунків, яка використовує силу досвіду та задоволення, щоб об’єднувати людей у всьому світі.
StoreCash Perks
storecashperks.com
StoreCash — це найпростіший спосіб надсилати, керувати та отримувати подарункові картки для ваших співробітників, партнерів або користувачів. З нашими простими електронними подарунковими картками, цифровим гаманцем, платформою та параметрами API немає простішого способу зробити своїх користувачів ща...
RepeatMD
repeatmd.com
Продавайте більше високорентабельних послуг із мобільними винагородами. RepeatMD допомагає медичним закладам і постачальникам естетичних послуг утримувати клієнтів за допомогою програм лояльності та фінансування пацієнтів.
Prezzee Business
business.prezzee.com.au
У Prezzee наша місія полягає в тому, щоб трансформувати ландшафт подарунків, створюючи людський зв’язок за допомогою чудових цифрових моментів подарунків. Ми віримо, що подарунки завжди повинні бути чарівними як для відправника, так і для одержувача, щоразу влучаючи в ціль із потрібним подарунком і ...
Prezzee
prezzee.com.au
At Prezzee, our mission is to transform the gifting landscape by creating human connection through remarkable digital gifting moments. We believe that gifting should always feel magical for both the sender and the recipient, hitting the mark with the right gift and a great customer experience – ever...
Prepaidify
prepaidify.com
Prepaidify – це провідний веб-сайт із цифровими подарунковими картками, створений у липні 2018 року. Ми спеціалізуємося на наданні нашим клієнтам широкого асортименту цифрових подарункових карток від провідних національних брендів, зокрема Google Play, iTunes, Starbucks, Nordstrom тощо. У Prepaidify...
Pazcare
pazcare.com
One card to access all allowances (Food, Fuel, Telecom, Gift, L&D & more) provided by employers. Give your employees the maximum accessibility to their tax benefits and plan monthly expenses with Pazcard. Be it ordering food through Zomato or buying groceries from your nearby departmental store - Pa...
Offiga
offiga.com
Offiga is India's first enterprise gifting dashboard that simplifies gifting for businesses of all sizes. It offers a range of features including tracking the real-time status of all orders, managing employee or client addresses, downloading a summary of order statuses and many more upcoming feature...
HiThrive
hithrive.com
The easiest way to recognize and reward employees. Integrated with Slack and Microsoft Teams to increase recognition and engagement. Meaningful recognition that your team will value.
Giftly
giftly.com
Giftly is revolutionizing the way people give and receive gifts.San Francisco-based startup upending the $100B-a-year gift card market by making gift cards more personal, customizable, beautiful, and fun than ever before.
Giftcardsify
giftcardsify.com
Giftcardsify is a dynamic and innovative online platform that revolutionizes the way people buy and utilize gift cards. This company has successfully merged the world of digital currencies with the convenience of e-Gift Cards, offering a secure, rapid, and straightforward method for making online tr...
PerkSweet
perksweet.com
PerkSweet is an employee engagement & rewards platform that lets you easily say thank you, congrats, farewell, great job, and much more to your team. PerkSweet offers an intuitive rewards & redemption process, unlimited digital group cards, and automated networking capabilities. PerkSweet allows you...
Loop & Tie
loopandtie.com
The Loop & Tie gift management platform helps businesses send sustainable, personalized gifts to audiences around the world. Mass production is bad for the environment and bad for the world. Every gift in the Loop & Tie marketplace comes from small or minority-owned businesses, or companies working ...
Huggg
huggg.me
Винагороджуйте щоденні внески матеріальними знаками вдячності, сприяючи задоволенню, залученості й утриманню співробітників ТА клієнтів
Virtual Incentives
virtualincentives.com
Миттєве задоволення. Потужний стимул. Передплачені стимули для досліджень ринку та програми винагород на основі простого, швидкого віртуального рішення з можливістю налаштування.
Gyft
gyft.com
Gyft — це найкращий спосіб купувати та надсилати подарункові картки онлайн для таких роздрібних торговців, як Amazon, Starbucks і iTunes. Використовуйте мобільний додаток Gyft, щоб балансувати чекові подарункові картки.
Gift Baskets Overseas
giftbasketsoverseas.com
GiftBasketsOverseas.com — це компанія з рейтингом A, акредитована BBB, розташована в Сполучених Штатах, яка спеціалізується на доставці високоякісних корпоративних подарунків у понад 200 країн. Кожен у компанії прагне радувати клієнтів чудовим сервісом і надзвичайною доступністю завдяки широкому спе...
Huuray
huuray.com
Huuray is a GaaS (Gifting as a Service). We offer private and public customers a unique SaaS solution – with on-demand ordering and instant issuing of 5000+ gift cards across 100+ countries through a unique tech platform, incl. mass send-outs – whether it’s digital or physical gift cards across the ...
PerkUp
perkupapp.com
Send employees incredible gifts and rewards with PerkUp. Streamline work anniversary and birthday gifting, send cash incentives and distribute branded swag to your global team.
PerkSpot
perkspot.com
PerkSpot is the trusted platform that puts money back into your employees’ pockets. We source the most exclusive and personalized discounts, savings, and rewards that employees actually want. Our managed discount and reward experience brings it together so that it’s as easy and inexpensive as it is ...
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • Strategy Planning • OKRs • KPIs •Tasks (incl. Kanban) • Projects (incl. Gantt) • Whiteboards • Reports • Leads • Clients • Engagement • Tickets • Forms & Surveys • 360˚ Review • Rewards • Attendance • Leave • LMS • Outperform your Peers by executing your strategies and achieving your...
Karrot
karrotmarket.com
Karrot — це найбільший місцевий ринок для купівлі, продажу та обміну новими та вживаними предметами декору для дому, меблями, модним одягом тощо. Приєднуйтесь до нашої зростаючої спільноти з понад 10 мільйонів перевірених користувачів!
Crewhu
crewhu.com
Crewhu — це єдина платформа, створена для MSP, яка поєднує CSAT, NPS, Employee Recognition та Gamification. Відстежуйте найважливіші показники, щоб підвищити залученість співробітників, задоволеність клієнтів і укладати більше угод!
BHN Rewards
bhnrewards.com
BHN Rewards (formerly Rybbon) is the all-in-one solution for sending, tracking, and managing digital rewards programs. With BHN Rewards, it’s easy to incorporate automated rewards from popular brands — including Amazon, Visa, and Mastercard — to boost engagement, increase response rates, generate br...
Hoppier
hoppier.com
Надсилайте глобальні винагороди клієнтам або співробітникам за 5 кліків або менше за допомогою Smarter Spending™ Controls! Створіть програму віддаленого обіду, надішліть каву, напої в щасливу годину, особисті подарунки, благодійні пожертви, допомогу на навчання тощо. Hoppier працює в понад 60 країна...
TruCentive
trucentive.com
TruCentive, універсальна платформа для реалізації стимулів і винагород, допомагає компаніям виділитися, надаючи їм нові способи взаємодії зі своїми співробітниками, партнерами та клієнтами. Інтегруючи цифрову доставку електронних подарункових карток, товарів і доставки коштів, компанії підвищують еф...
eGifter Rewards
egifterrewards.com
У eGifter RewardsTM є багато різних способів придбання подарункових карток, зокрема купівля подарункових карток оптом і доставка через API. Наша платформа подарункових карток пропонує просте налаштування облікового запису та надійні звіти, щоб ви могли оптимізувати кожну покупку. Купуйте подарункові...
Runa
runa.io
With Runa, companies can pay the people they serve in any form of digital value (gift cards, prepaid cards, crypto, subscriptions and more), anywhere, instantly. Legacy payment mechanisms struggle to adapt to low-volume, high-velocity transactions both locally and globally, such as sending payouts t...
Tillo
tillo.io
Tillo enables businesses to supercharge their growth through an innovative platform that uses the power of digital gift cards to connect consumers to the brands they love. Our platform resolves two business headaches simultaneously, allowing you to tap into new revenue streams to acquire new custome...
Kudos
kudos.com
Kudos award-winning employee recognition platform enables organizations to create impactful, sustainable employee experiences that result in more employee engagement and improved business outcomes.
GroupGreeting
groupgreeting.com
У GroupGreeting ми віримо, що світ стає кращим, коли люди відчувають, що їх цінують. Це наша місія: допомогти людям легко ділитися вдячністю – одна особа, одна картка за раз. Наш сервіс дозволяє створити цифрову картку та підписати її кільком людям. Наш сучасний підхід до підписання та відправлення ...
Guusto
guusto.com
Визнання створено, щоб вплинути на утримання на першому місці. Не ще одна програма балів! Почніть за хвилини, а не за місяці, з безкоштовним обліковим записом одного користувача, який може надсилати винагороди будь-кому. Гнучка доставка, щоб охопити працівників на першому місці через Інтернет, мобіл...
Awardco
award.co
Awardco підвищує продуктивність, зменшує витрати та розвиває культуру завдяки визнанню та винагородам, які орієнтуються на цінності. Отримайте доступ до найбільшої мережі винагород на планеті та отримайте підтримку щодо дотримання податкового законодавства для винагород своїх працівників через уніка...
SWAG.EU
swag.eu
SWAG.EU створює винятковий досвід роботи з продуктами, який допомагає підняти ваш бренд. Ми розробляємо, постачаємо, виробляємо та розповсюджуємо якісні персоналізовані продукти... і ми швидкі. Ми пишаємося тим, що є вашим найкращим партнером для всіх ваших індивідуальних товарів у Європі. Ми пропон...
CorporateGift.com
corporategift.com
Corporate Gift — це платформа подарунків, розроблена для постійного програмного дарування подарунків. Купуйте, зберігайте та налаштовуйте все один раз, а потім сприяйте залученню за лічені хвилини. Наше рішення було сформовано навколо 3 стовпів — величезної різноманітності продуктів, які забезпечуют...
SwagUp
swagup.com
SwagUp — це єдина наскрізна платформа управління Swag. Ми віримо, що swag неймовірно потужний, але водночас неймовірно надскладний у використанні. Усе, що ми робимо, зосереджено на тому, щоб зробити процес створення та доставки товарів максимально простим. Наша платформа дає вам можливість керувати ...
Stadium
bystadium.com
Стадіон робить глобальні групові подарунки, нагороди та подарунки простими й особистими, незалежно від масштабу чи відстані. Ми дозволяємо вашим одержувачам у всьому світі вибирати те, що вони хочуть, і куди це надсилати, усуваючи припущення та максимізуючи вплив кожного обміну. Незалежно від того, ...
NeoCurrency
neocurrency.com
NeoCurrency отримує та надає клієнтам у всьому світі цифрові винагороди з унікального каталогу, що включає провідні бренди, передоплату та інші варіанти, подібні до готівки, у 24 різних валютах у 36 країнах. NeoCurrency — це незалежний американський постачальник цифрових винагород і призів за реклам...
O4S
o4s.io
O4S — це технологічна платформа, яка революціонізує взаємодію компаній, які займаються дистрибуцією, зі своїми торговими партнерами. Завдяки передовим рішенням і підходу, що керується даними, O4S дає можливість компаніям точно націлювати та заохочувати високоефективних торгових партнерів, стимулюючи...
Paylode
paylode.com
Paylode — це платформа бонусів для клієнтів для компаній, які хочуть швидко запустити привабливу програму бонусів для клієнтів. Paylode дозволяє компаніям надавати комплексну програму бонусів для своїх клієнтів за частку часу та витрат, необхідних для створення програми всередині компанії. Paylode —...
Giftpack
giftpack.ai
Giftpack AI — це інноваційна корпоративна платформа подарунків. Ми використовуємо технологію штучного інтелекту, щоб автоматизувати процес масових подарунків і адаптувати кожен подарунок для кожного з ваших одержувачів. Виявляйте вдячність і залучайте своїх співробітників і клієнтів за допомогою під...
Alyce
alyce.com
Alyce — це платформа подарунків із підтримкою штучного інтелекту, яка допомагає компаніям будувати відносини, прискорювати продажі та підвищувати впізнаваність бренду за допомогою персоналізованих подарунків. Команди маркетингу, продажів і роботи з клієнтами використовують Alyce, щоб відкрити двері ...
Kudoboard
kudoboard.com
Kudoboard — це ідеальна групова картка для особливих випадків. Відзначте когось груповою онлайн-карткою з повідомленнями, GIF-файлами, фотографіями та відео!
Giftbit
giftbit.com
Купуйте, надсилайте та відстежуйте цифрові подарункові картки для своїх програм винагород і заохочень.
Xoxoday
xoxoday.com
Інфраструктура винагород, стимулів, пільг і виплат для бізнесу. Тисячі підприємств різного розміру, від стартапів до великих підприємств, використовують бізнес-валюту Xoxoday, щоб надсилати винагороди, пільги, заохочення та виплачувати виплати.