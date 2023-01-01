Geenees — це соціальна платформа для дарування подарунків, яка надає користувачам можливість дарувати та виконувати бажання безпосередньо потребуючим сім’ям. Благодійність – лише кілька кліків. Підтримайте сім’ю сьогодні за допомогою Geenees Social Gifting.

Вебсайт: geenees.co

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