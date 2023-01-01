WebCatalog
OWOX

OWOX

owox.com

Користуватися вебзастосунком

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Усуньте сліпі плями у вашому цифровому маркетингу. Відкрийте реальний маркетинговий вплив на конверсії за допомогою відстеження без файлів cookie. Отримайте повний огляд своєї маркетингової ефективності, доведіть маркетингову цінність, узгоджуйте зусилля з досягненням впливу та здійснюйте реальний маркетинг, керований даними

Вебсайт: owox.com

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