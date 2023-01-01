Альтернативи - Aligned

EvaluAgent

evaluagent.com

Платформа забезпечення та покращення якості для контакт-центрів. За допомогою EvaluAgent ви зможете оцінювати кожну розмову по всіх каналах, щоб тренувати, тренувати та мотивувати своїх агентів для незмінно високого рівня обслуговування клієнтів. Тому що ми знаємо, що… Кожна розмова має значення.