Альтернативи - Aligned
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Outreach
outreach.io
Платформа Outreach Sales Engagement Platform допомагає ефективно та результативно залучати потенційних клієнтів, щоб збільшити обсяги продажів і укласти більше угод. Замовте демонстрацію сьогодні.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
CallRail
callrail.com
Відстеження та аналітика телефонних дзвінків і веб-форм. Оптимізуйте свій маркетинг і підвищте рентабельність інвестицій у свої PPC, SEO та офлайн-рекламні кампанії.
Gong.io
gong.io
Дізнайтеся, як лідери продажів використовують Revenue Intelligence, щоб підвищити успіх представництва та виграти більше угод. Професіонали з доходів, як ви, проголосували за номер 1. Замовити демо.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Записуйте, транскрибуйте та шукайте свої зустрічі! Автоматичні нотатки зустрічі для Zoom, GMeet, Teams, Webex тощо.
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft — це платформа №1 для залучення продажів, яка допомагає продавцям B2B швидше погоджуватися. Ми інтегруємося з найкращими сучасними CRM, перетворюючи ваші дані на долари.
Showpad
showpad.com
Платформа підтримки продажів Showpad об’єднує провідне програмне забезпечення для навчання та інструктажу з інноваційними рішеннями для контенту, що сприяє збільшенню продажів.
Chorus.ai
chorus.ai
Враховуйте кожну взаємодію. Штучний інтелект Conversation Intelligence від Chorus додає силу вашої історії до кожної розмови.
Vidyard
vidyard.com
Vidyard – це компанія з розробки програмного забезпечення зі штаб-квартирою в Кітченері, Онтаріо, яка створює програмне забезпечення для розміщення та аналізу продуктивності відео. Компанія була заснована в травні 2010 року.
Allego
allego.com
Лідер ринку рішень для віртуального навчання та підтримки. Перетворіть свою організацію за допомогою мобільної платформи, створеної для сучасних розподілених команд.
Balto
balto.ai
Платформа навігацій №1 у реальному часі для контакт-центрів на базі штучного інтелекту. Допоможіть агентам сказати правильні речі під час кожного дзвінка.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
Доведіть ROI. Збільшення конверсій. Збільште дохід. Відстежуйте та відносьте кожного потенційного клієнта в Інтернеті та офлайн до тієї кампанії, яка його стимулює.
Jiminny
jiminny.com
Збільште дохід вашої команди. Розкрийте потенціал вашої команди продажів для отримання прибутку за допомогою аналізу розмов.
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon Networks пропонує хмарне рішення, яке дозволяє маркетологам збільшити свої доходи, поважаючи вибір споживачів.
Marchex
marchex.com
Marchex, Inc. – це публічна компанія в Сіетлі, заснована в 2003 році, в якій працює понад 300 співробітників. Marchex — компанія B2B, що надає аналіз дзвінків і розмов. Він спеціалізується на використанні штучного інтелекту та машинного навчання для аналізу даних розмов між компаніями та клієнтами. ...
Pathlight
pathlight.com
Скористайтеся потужністю Generative AI. Аналізуйте розмови з клієнтами та роботу команди, щоб виявити приховану інформацію, використати можливості та зменшити ризики.
Attention
attention.tech
Тепер, коли ми привернули вашу увагу... заповніть свою CRM ШІ та збільште продажі. Увага — ваш повністю інтегрований голосовий помічник у реальному часі для перевірки значків продажів. Вигравайте угоди з нашими вказівками в режимі реального часу та заповнюйте свою CRM одним клацанням миші. Збільш...
Sybill
sybill.ai
Персональний помічник для команд GTM Після кожного дзвінка з продажу Sybill створює точне резюме та надсилає його до Slack + CRM. Пише чернетку подальшого електронного листа для вас. Фіксує кожне слово та невербальну реакцію у звіті.
Recapped
recapped.io
Закривайте угоди та підключайте клієнтів на 25% швидше. Миттєво створюйте спільні плани дій, які допоможуть вам швидше укладати угоди, знати, що насправді відбувається в угоді, і допомагати вашим лідерам.
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings — це перша відеоплатформа з підтримкою штучного інтелекту та аналітики, створена виключно для дистанційних продажів. Крім традиційних відеозустрічей для відділів продажів, він автоматизує робочі процеси продажів для підвищення продуктивності та використовує штучний інтелект для надання ...
Heybase
heybase.io
Heybase is the Digital Sales Room Software that provides collaborative shared spaces where sellers can create personalized buyer experiences and communicate with potential buyers at a single digital location. Sellers can Embed personalized sales collateral with Drag & Drop Editor, collaborate with b...
OneMob
onemob.com
Introducing OneMob - the ultimate all-in-one platform for creating, sharing and tracking beautiful Microsites in seconds! Whether you're in sales, marketing, customer success or you're a content creator, OneMob has everything you need to elevate your outreach and capture more attention, engagement a...
SalesHood
saleshood.com
SalesHood’s purpose-built sales enablement solution replicates top performers at scale by speeding up sales productivity breakthroughs in readiness, effectiveness and execution. Keep your revenue teams in sync with interactive training and onboarding. Replicate winning sales plays with curated conte...
SPCE
spce.com
SP_CE пропонує цифрові кімнати, куди можна безпечно запрошувати людей, ділитися вмістом і співпрацювати. І все це, отримуючи практичну інформацію про шлях ваших покупців. Наші клієнти зазвичай мають три спільні риси: 1. Тривалі цикли продажів. 2. Численні контакти для укладання угоди, багато зацікав...
Gridspace
gridspace.com
Gridspace робить розмовну допомогу легкодоступною, надаючи пацієнтам, клієнтам і компаніям неперевершені машини.
Meetric
meetric.com
Записуйте, аналізуйте та оптимізуйте торгові зустрічі легко й ефективно за допомогою штучного інтелекту, щоб збільшити дохід і статистику. Просто зв’яжіться з Teams, Zoom або Google Meet або вийдіть на новий рівень, скориставшись нашою платформою для зустрічей, створеною для продажу.
Convirza
convirza.com
Convirza — це перша корпоративна платформа для відстеження та оптимізації викликів. Щоб задовольнити зростаючий попит на інформацію про телефонні взаємодії, ми поєднуємо традиційне відстеження дзвінків із потужним аналізом телефонних дзвінків. Convirza використовує технологію розпізнавання мовлення ...
Voyc
voyc.ai
Voyc дозволяє регульованим компаніям перевіряти 100% взаємодії контакт-центру за допомогою нашого програмного забезпечення штучного інтелекту для аналітики мовлення, допомагаючи підвищити операційну ефективність, уловлювати скарги, виявляти вразливих клієнтів і забезпечувати виняткову взаємодію з кл...
Ender Turing
enderturing.com
Ендер Тюрінг визначає найефективніших у дзвінках, чатах і відеозустрічах. Використовуйте його, щоб надавати найкращі практики найкращих виконавців кожному працівнику для самостійного навчання та спостерігати за зростанням продуктивності. Ендер Тьюрінг веде ваші відділи продажів і обслуговування кліє...
Capturi
en.capturi.com
Розмови про створення цінностей починаються тут. Будучи провідною платформою для аналізу розмов у Скандинавії, Capturi перетворює розмови клієнтів у конкретну та вимірювану цінність за допомогою ШІ та вдосконалених алгоритмів машинного навчання. Проаналізувавши понад 30 мільйонів розмов клієнтів від...
Verint
verint.com
Verint є світовим лідером із залучення клієнтів. Експерти з клієнтського досвіду в автоматизації, штучному інтелекті та хмарі.
Abstrakt
abstrakt.ai
Abstrakt — це програмне забезпечення для керування дзвінками в режимі реального часу, яке допомагає вашій команді зробити все правильно з першого разу, забезпечуючи відповідність вимогам, знижуючи ризики та направляючи агентів під час кожного дзвінка. Усуньте невизначеність під час дзвінків і надайт...
Enthu.ai
enthu.ai
Enthu.AI допомагає контакт-центрам підвищити дохід і утримати клієнтів за допомогою AI-аналізу. Enthu.AI забезпечує 100% моніторинг розмов з клієнтами, автоматично виявляє важливу взаємодію та допомагає якісним командам підвищити продуктивність агентів за допомогою персоналізованого й точного коучин...
Zipteams
zipteams.com
Інтелектуальні кімнати для переговорів, розроблені для внутрішніх відділів продажів і роботи з клієнтами, які надають інформацію про клієнта в реальному часі, інформацію та рекомендації, щоб зробити зустрічі з клієнтами більш цікавими та плідними.
Convin
convin.ai
Convin — це програмне забезпечення контакт-центру з підтримкою штучного інтелекту, яке використовує інтелектуальні розмови для запису, транскрипції та аналізу розмов клієнтів. Convin підтримує багатоканальні контакт-центри та перевіряє якість дзвінків, чатів і електронних листів. Це ваше універсальн...
Salesroom
salesroom.com
Відчуйте потужність Salesroom, нашої платформи для відеоконференцій на основі штучного інтелекту. Salesroom не лише відстежує залучення покупців, але й навчає передовим практикам віртуального спілкування. Завдяки доступу до вашої бази знань у режимі реального часу Salesroom призначений для покращенн...
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub переосмислює процеси продажів, маркетингу та обслуговування, щоб команди могли працювати ефективніше та швидше для отримання оптимальних результатів. Завдяки складним функціям, керованим штучним інтелектом, і автоматизації, які підтримують кожну фазу процесу купівлі, Bigtincan ...
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai — це командний центр RevOps на базі першого й єдиного двигуна RevBI. Це прискорює отримання найважливіших даних про доходи та спрощує впровадження процесів доходів. Завдяки RevBI BoostUp дає RevOps повний контроль над даними про доходи, щоб вони могли координувати команди та притягувати ї...
Manch Technologies
manchtech.com
Manch допомагає організаціям переосмислити традиційні бізнес-процеси та розширити цифрову екосистему для зовнішнього управління зацікавленими сторонами (ESM). Цифрова платформа Manch, що працює за принципом «підключай і працюй», доповнює програмне забезпечення ERP/CRM для бізнесу, використовуючи нул...
Zomentum
zomentum.com
Прискорюйте укладання угод і збільшуйте дохід за допомогою програми прискорення продажів, створеної виключно для технологічних партнерів. Універсальний Zomentum Grow створений, щоб імітувати ваш спосіб продажу. За допомогою Grow ви можете автоматизувати виснажливі завдання з продажу, щоб зберегти мо...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потре...
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
Платформа підтримки продажів GTM Buddy допомагає представникам налагоджувати відносини з клієнтами та збільшувати доходи за допомогою релевантного, надійного та привабливого вмісту.
Fathom
fathom.video
Записує, транскрибує та виділяє найкращі моменти ваших дзвінків. Надсилає автоматично створені нотатки про дзвінки до вашої CRM.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO перетворює ваші PDF-файли, презентації, відео та інший вміст в інтерактивний веб-інтерфейс із миттєвим брендингом, аналітикою тощо
Versational
versational.ai
Versational, інструмент на базі штучного інтелекту, скорочує кількість зустрічей на 35% і повторних зустрічей на 75%. Оптимізуйте та автоматизуйте свої завдання та підвищте продуктивність. Спробуйте безкоштовно!
Avoma
avoma.com
Подвоїть свій дохід і продуктивність навіть під час економічного спаду – без подвоєння бюджету З комплексним рішенням AI Meeting Assistant і Revenue Intelligence
Simpleem
simpleem.com
Завжди завершуйте за допомогою штучного емоційного інтелекту (AEI). Використовуйте свою поведінку та реагуйте належним чином, щоб перетворити відеозустрічі на угоди за допомогою статистичних даних аналізу взаємодії
Modjo
modjo.ai
Платформа Modjo аналізує всі ваші взаємодії з клієнтами та надає вашим командам інформацію, необхідну для перевищення їхніх амбіцій
Salesken
salesken.ai
Salesken надає вам послідовне бачення ефективності ваших торгових представників під час дзвінків, щоб ви могли покращити залучення клієнтів і закрити більше угод.
Laxis
laxis.com
Отримайте максимальну цінність із кожної розмови з клієнтом Laxis AI Meeting Assistant розширює можливості команд з доходів, автоматично фіксуючи та витягаючи ключову інформацію з кожної взаємодії з клієнтом із мінімальними зусиллями.
EvaluAgent
evaluagent.com
Платформа забезпечення та покращення якості для контакт-центрів. За допомогою EvaluAgent ви зможете оцінювати кожну розмову по всіх каналах, щоб тренувати, тренувати та мотивувати своїх агентів для незмінно високого рівня обслуговування клієнтів. Тому що ми знаємо, що… Кожна розмова має значення.
GetAccept
getaccept.com
З легкістю задовольніть свої потреби в цифрових продажах за допомогою нашого комплексного програмного забезпечення! Зареєструйте свій безкоштовний обліковий запис сьогодні та швидше укладайте угоди.
DealHub.io
dealhub.io
Збільшення доходу завдяки провідним CPQ і CLM. Уніфікована платформа для формування пропозицій і контрактів, залучення покупців і отримання інформації про покупців у реальному часі.
Invoca
invoca.com
Увійдіть, щоб отримати доступ до платформи оплати за дзвінок Invoca. Рекламодавці створюють кампанії на основі дзвінків, а видавці заробляють більше комісійних за стимулювання дзвінків.