Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Convo» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Convo — це універсальний інструмент командної співпраці та спілкування. Це просто та пропонує все, що вам потрібно для спільної швидкої командної роботи.

Вебсайт: convo.com

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