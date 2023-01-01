Бумбокс – це новий спосіб роботи музикантів. Захищене хмарне сховище, інструмент для спільної роботи з аудіофайлами та прості пісні – все це в одному місці.

Вебсайт: boombox.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Boombox». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.