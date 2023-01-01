Homerun — це онлайн-інструмент, який допомагає малим і середнім підприємствам найняти працівників за допомогою красиво оформлених вакансій і індивідуальних форм заявок. Homerun пропонує чіткий огляд ваших кандидатів, щоб ви могли легко спілкуватися та переглядати їх разом як команда – все це в одній простій і красивій програмі.

Вебсайт: homerun.co

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