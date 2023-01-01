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Mailor

Mailor

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Вебсайт: mailor.us

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СПІЛЬНА ВХІДНА: Створіть групу та запросіть учасників. Отримуйте електронні листи, діліться вмістом, надсилайте повідомлення, документи чи зображення. Кожен може налаштувати сповіщення відповідно до власних уподобань. Будьте в курсі лише того, що вас цікавить. Менше повідомлень, більше інформації. ПОРТАЛ КОМАНДИ: Зберігайте огляд того, що відбувається у ваших проектах і командах. Ви можете читати та відповідати на повідомлення безпосередньо в Mailor або одним клацанням миші перейти у свій поштовий клієнт. Налаштуйте інформаційні панелі, щоб вони працювали на вас!

Вебсайт: mailor.us

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Mailor». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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