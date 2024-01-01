Loop Email

Loop Email

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Вебсайт: intheloop.io

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Loop Email — це проста, але потужна скринька для команди. Його було створено з використанням знайомих поштових клієнтів, тому його легко налаштувати та використовувати для будь-яких команд, які звикли обробляти повідомлення клієнтів електронною поштою. Важко бути продуктивним, коли ти витрачаєш половину свого часу на читання електронних листів, а іншу половину на перемикання між платформами, щоб розповісти своїй команді про ці листи. Вам потрібен єдиний додаток, який допоможе вам рухатися швидше та тримати все й усіх на одній сторінці. Це Петля. Це спрощує та організовує всі ваші вхідні робочі повідомлення в одній папці "Вхідні" та дає вам і вашій команді порядок, контроль і зосередженість. За допомогою Loop жодне повідомлення не буде пропущено, і ваша команда може призначити право власності, спілкуватися в чаті про електронні листи клієнтів, обмінюватися файлами, автоматизувати робочі процеси та легко керувати спільними папками вхідних повідомлень. Чому б не спробувати сьогодні?
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення служби підтримки

Вебсайт: intheloop.io

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