Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Jandi» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

JANDI — це орієнтована на групу корпоративна платформа обміну повідомленнями з інтегрованим набором інструментів для спільної роботи на робочому місці.

Вебсайт: jandi.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Jandi». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.