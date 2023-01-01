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Jandi

Jandi

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Вебсайт: jandi.com

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JANDI — це орієнтована на групу корпоративна платформа обміну повідомленнями з інтегрованим набором інструментів для спільної роботи на робочому місці.

Вебсайт: jandi.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Jandi». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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