Workplace Chat – це веселий, інтуїтивно зрозумілий і швидкий спосіб спілкуватися з ким завгодно, будь-де та будь-де. Workplace – це корпоративна платформа підключення, розроблена Facebook, Inc., яка включає використання груп, обмін миттєвими повідомленнями та стрічку новин. Розробкою керують Жюльєн Кодорніу, віце-президент Workplace, і Карандіп Ананд, керівник Workplace.

Вебсайт: workplace.com

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