Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Redbooth» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Redbooth (раніше Teambox) — це веб-інструмент для спільної роботи на робочому місці та комунікаційна платформа.

Вебсайт: redbooth.com

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