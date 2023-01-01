WebCatalog
Portals.co

Portals.co

portals.co

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Portals.co» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

http://Portals.co – це передова платформа для зворотного зв’язку з клієнтами на основі ШІ. Впровадьте наш віджет Javascript на своєму веб-сайті лише з одним рядком коду.

Вебсайт: portals.co

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Portals.co». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

InteraxAI

InteraxAI

interaxai.com

MonkeyLearn

MonkeyLearn

monkeylearn.com

TextCortex

TextCortex

textcortex.com

Essense

Essense

essense.io

Greip

Greip

greip.io

SalesMind AI

SalesMind AI

sales-mind.ai

Stakecut

Stakecut

stakecut.com

Glassix

Glassix

glassix.com

AppGen

AppGen

app.symph.ai

Scribee

Scribee

scribee.xyz

iSmartRecruit

iSmartRecruit

ismartrecruit.com

NitroPack

NitroPack

nitropack.io

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності