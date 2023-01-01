WebCatalog
Glassix

Glassix

glassix.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Glassix» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Glassix: «ШІ, який розмовляє з клієнтами». Уніфікуйте обмін повідомленнями, пришвидште відповіді та підвищте рівень задоволеності завдяки нашій передовій платформі спілкування з клієнтами.

Вебсайт: glassix.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Glassix». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Bookboost

Bookboost

bookboost.io

Skilljar

Skilljar

skilljar.com

Hippo Video

Hippo Video

hippovideo.io

Trengo

Trengo

trengo.com

MARA

MARA

mara-solutions.com

Caden AI

Caden AI

trycaden.com

Portals.co

Portals.co

portals.co

Flock

Flock

flock.com

FuseBase

FuseBase

nimbusweb.me

Aide

Aide

aide.app

Customer Thermometer

Customer Thermometer

customerthermometer.com

Klaus

Klaus

klausapp.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності