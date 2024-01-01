Альтернативи - Figma

Boxy SVG

boxy-svg.com

Boxy SVG — векторний графічний редактор для створення ілюстрацій, а також логотипів, значків та інших елементів графічного дизайну. В основному він зосереджений на редагуванні малюнків у форматі файлу SVG. Програма доступна як у вигляді веб-програми, так і як настільна програма для операційних систе...