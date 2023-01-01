WebCatalog
Protopie

Protopie

protopie.io

Користуватися вебзастосунком

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Створюйте інтерактивні, реалістичні прототипи, які працюють як реальний цифровий продукт. Ідеально підходить для дизайнерів, які створюють прототипи для мобільних пристроїв, комп’ютерів, Інтернету чи Інтернету речей. Спробуйте безкоштовно.

Вебсайт: protopie.io

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