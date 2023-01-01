Бажаєте додати до своїх дизайнів щось преміум-класу? Squircley — це все, що вам потрібно, щоб почати створювати красиві органічні форми, готові до використання для логотипів, значків і фонових зображень. Генератор експортує файли SVG, які можна скопіювати прямо в буфер обміну для розміщення у вашому HTML/CSS або завантажити на ваш комп’ютер, готовий для використання у вибраній програмі для проектування (Figma, Sketch, Framer, XD тощо).

Вебсайт: squircley.app

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